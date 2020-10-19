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بالصور.. استخدام ‏ طائرات نقل الركاب لشحن البضائع بسبب الجائحة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1611
بالصور.. استخدام ‏ طائرات نقل الركاب لشحن البضائع بسبب الجائحة

وكالات (صدى):
تدهورت أحوال قطاع الطيران حول العالم بسبب جائحة كورونا التي أثرت على الكثير من المجالات؛ حيث قامت العديد من الشركات باستخدام طائرات نقل الركاب كطائرات شحن.

ولجأت بعض شركات الطيران حول العالم إلى إزالة مقاعد المسافرين على الطائرات واستخدام المساحات المتوفرة في عمليات الشحن الجوي مع التراجع القياسي في حركة السفر وارتفاع الطلب على البضائع المشحونة جواً.

وفي السياق نفسه، عملت شركات أخرى على وضع الشحنات على مقاعد الركاب وتثبيتها بالشباك؛ حيث اضطرت شركات الطيران حول العالم إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية، ما أثر على حجم الشحن أيضاً.

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أحدث التعليقات

fares
قصيدة في منتصف الجبهه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشا الله تبارك الله ..
القصادي
أتمنا إدارة البلطان تعمل صفقة تبادل أحسن من العابد مثلاً خريبن رايح من الهلال قديه أفضل من العابد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
انين الصمت
خزعبلات الكثير يستخدمها وأنا من سنين ويبدو أن الزهايمر يطل على الدكتور وللسن أحكامه

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