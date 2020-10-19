بالصور.. ضبط 12 منشأة تجارية في نجران تسمح بالتدخين داخل أروقتها

نجران (صدى):
أعلنت صحة نجران عن رصد 12 مخالفة على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها، وأتلفت أكثر من 500 كيلو من التبغ.
وقالت صحة نجران عبر تغريدة بتويتر: "فرق مكافحة التبغ فـي نجران تتلف 580 كيلو جرام من مواد التبغ المخالفة، وترصد 12 مخالفة على منشآت تجارية تسمح بالتدخين داخل أروقتها".
يذكر أن الصحة ممثلة ببرنامج مكافحة التدخين تعمل على تنفيذ عدة برامج توعوية في أماكن تواجد المستهدفين من المدخنين وغير المدخنين، والتعريف بنظام مكافحة التبغ، وتقديم الاستشارات والتثقيف الصحي، إضافة إلى المساهمة في الحد من نسبة التدخين والتدخين القرى.