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بالفيديو.. مواطن يستعيد ذكريات عمله في صرف العملات بحفر الباطن قبل 50 عامًا

Time منذ ساعة
Views 1833
بالفيديو.. مواطن يستعيد ذكريات عمله في صرف العملات بحفر الباطن قبل 50 عامًا

الرياض (صدى):
يجلس المواطن عليان الحربي داخل دكانه القديم في حفر الباطن، يتطلع إلى كل ركن من زواياه التي حفظها عن ظهر قلب طيلة أعوام طويلة، ويتذكر الأيام الخوالي حينما كان يعمل في صرف العملات قبل 50 عاماً.

يرنو "الحربي" إلى المكان من حوله، يعود بذاكرته إلى الوراء تختفي السيارات المتراصة ويرى في الساحة "حراج الغنم والدهن والبغال والبعارين" القديم، ومحل عمله والناس تغدو وتروح عليه لإنهاء أعمالهم المصرفية، بحسب تقرير "العربية" .

يقول المواطن الحربي: "كنت أماين الناس، ما في بنوك الكل يجيب فلوس ٥٠ ألف ١٠٠ ألف ٢٠٠ ألف وكنت أماينهم عندي ويأخذونها"، ويضيف ممسكًا بيده التي طبع عليها علامات الزمان، عملات نادرة:" من بين العملات التي كانت تترك عندي دينار عراقي وكويتي ودولار وهندي ولبناني.. وأشكال وألوان".

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أحدث التعليقات

fares
قصيدة في منتصف الجبهه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشا الله تبارك الله ..
القصادي
أتمنا إدارة البلطان تعمل صفقة تبادل أحسن من العابد مثلاً خريبن رايح من الهلال قديه أفضل من العابد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
انين الصمت
خزعبلات الكثير يستخدمها وأنا من سنين ويبدو أن الزهايمر يطل على الدكتور وللسن أحكامه

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