بالفيديو.. مواطن يستعيد ذكريات عمله في صرف العملات بحفر الباطن قبل 50 عامًا

الرياض (صدى):
يجلس المواطن عليان الحربي داخل دكانه القديم في حفر الباطن، يتطلع إلى كل ركن من زواياه التي حفظها عن ظهر قلب طيلة أعوام طويلة، ويتذكر الأيام الخوالي حينما كان يعمل في صرف العملات قبل 50 عاماً.
يرنو "الحربي" إلى المكان من حوله، يعود بذاكرته إلى الوراء تختفي السيارات المتراصة ويرى في الساحة "حراج الغنم والدهن والبغال والبعارين" القديم، ومحل عمله والناس تغدو وتروح عليه لإنهاء أعمالهم المصرفية، بحسب تقرير "العربية" .
يقول المواطن الحربي: "كنت أماين الناس، ما في بنوك الكل يجيب فلوس ٥٠ ألف ١٠٠ ألف ٢٠٠ ألف وكنت أماينهم عندي ويأخذونها"، ويضيف ممسكًا بيده التي طبع عليها علامات الزمان، عملات نادرة:" من بين العملات التي كانت تترك عندي دينار عراقي وكويتي ودولار وهندي ولبناني.. وأشكال وألوان".