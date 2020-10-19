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"قنا" بثوبها الأخضر في لوحة ربانية تتحدث عن نفسها
منذ 12 دقيقة
319
1
(صدى):
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أحدث التعليقات
fares
قصيدة في منتصف الجبهه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشا الله تبارك الله ..
القصادي
أتمنا إدارة البلطان تعمل صفقة تبادل أحسن من العابد مثلاً خريبن رايح من الهلال قديه أفضل من العابد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
انين الصمت
خزعبلات الكثير يستخدمها وأنا من سنين ويبدو أن الزهايمر يطل على الدكتور وللسن أحكامه
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