بالفيديو.. حكاية أقدم كنيسة في العالم بمحافظة الجبيل

نايف السالم (صدى):
تضم محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية مجموعة من الآثار القديمة التي تجاوز وجودها آلاف السنين ومنها دار عبادة مسيحي ، والذي كان موجودا شرق الجزيرة العربية قبل الإسلام بنحو 230 عاما.
وسلطت الإخبارية الضوء علي الكنيسة التي تهاوى سقفها و تحيطها كثبان رملية وشبك حديدي جنوب غربي محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية .
وتناولت الاخبارية في تقريرها تاريخ عن الكنسية وكيفية اكتشافها مبينة أن الصدفة قادت أحد أبناء المحافظة خلال الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي لاكتشافها عندما غرزت سيارته في الرمال .
وتابعت أن العلماء صنفوا هذا المبني بدار عبادة مسيحية لمذهب النستوري الذي انتشر في القرن الرابع الميلادي شرق الجزيرة العربية أي قبل ظهور الإسلام بنحو 230 عاما ، ويحيط بالمبنى آثارين لازال مدفونين تحت الرمال.
وأضافت:" الكنيسة تتكون من فناء وثلاثة غرف بلا سقف بمساحة 100 متر مربع تم بناؤها من الحجر ولكل غرفة باب خاص وتؤدي كل غرفة إلى الأخري عبر مداخل بينية وتظهر بعض النقوش والزخارف العمرانية تطوق قمة 3 أعمدة بارتفاع متر ونص".
تعتبر هذه الكنيسة من أقدم الكنائس في العالم ،كما تصنف بأنها أقدم مبني كنسي في شرق الجزيرة العربية .