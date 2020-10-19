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وظيفة إدارية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

Time منذ 14 دقيقة
Views 1322
وظيفة إدارية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة إدارية في تخصص المحاسبة بالرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي - محاسب ضرائب، مشترطة: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

وقالت الشركة، أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عادي جدا ان تعمل دعايه لنفسها بعد الطلاق مثل غيرها من صاحبات المسيار
علي
خلاص ي فله انت وولدك رسالة وحدة تكفيكك 😊
ابو عمار
الحادث لم يوقف الحركه وانما تجمع الناس بسياراتهم تسببو في ايقاف الحركه المروريه وهذا يحدث دائما عند وقوع حادث تصادم على الطريق علما انه لا يوجد حاجه لتوقف الناس وتعطيل الحركه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه الله يخرب بيتك يا مفتي الجمهوريه الاوردغانيه الخسيسه .. هذه الفتوى المفروض تصدر من قطر لوجود القرضاوي فيها
alwan
سبب هزيمة الاتحاد برونو اوفيني وحمدان الشمراني استهتار لابعد حد وما عندهم ذرة احساس بالمسؤلية ومدرب بارد يبي يفوز على استغلال اخطا الخصم

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