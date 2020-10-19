وظيفة إدارية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الاثنين، عن توفر وظيفة إدارية في تخصص المحاسبة بالرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي - محاسب ضرائب، مشترطة: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
وقالت الشركة، أن التقديم بدأ اليوم الاثنين وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــا .