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بالفيديو.. مهندس يتحدى الصعاب للحصول على الماجستير في تبوك

Time منذ 47 دقيقة
Views 1574
بالفيديو.. مهندس يتحدى الصعاب للحصول على الماجستير في تبوك

تبوك (صدى):
تحدى مهندس بقرية أبو راكة في محافظة الوجه بمنطقة تبوك، الصعاب وقطع نحو 13 كيلومتراً بعيداً عن قريته لإيجاد شبكة إنترنت، من أجل استكمال دراسة الماجستير في الإدارة الهندسية "عن بُعد".

وسرد المهندس محمد البلوي، قصته خلال مشاركته مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، قائلًا إن القرية التي يعيش فيها شبكة الانترنت بها ضعيفة، ما يضطره لقطع تلك المسافة الكبيرة لضمان حصوله على دروسه بشكل منتظم.

وأكد المهندس الشاب، أنه يرفض تقديم أية أعذار لأساتذته ويُفضل تحقيق طموحه؛ حيث بحث عن عمل بعد التخرج والتحق بإحدى الوظائف لعدة شهور طور من خلالها مهاراته، فيما يرغب في استكمال دراسة الماجستير والانتهاء منه سريعاً.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عادي جدا ان تعمل دعايه لنفسها بعد الطلاق مثل غيرها من صاحبات المسيار
علي
خلاص ي فله انت وولدك رسالة وحدة تكفيكك 😊
ابو عمار
الحادث لم يوقف الحركه وانما تجمع الناس بسياراتهم تسببو في ايقاف الحركه المروريه وهذا يحدث دائما عند وقوع حادث تصادم على الطريق علما انه لا يوجد حاجه لتوقف الناس وتعطيل الحركه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه الله يخرب بيتك يا مفتي الجمهوريه الاوردغانيه الخسيسه .. هذه الفتوى المفروض تصدر من قطر لوجود القرضاوي فيها
alwan
سبب هزيمة الاتحاد برونو اوفيني وحمدان الشمراني استهتار لابعد حد وما عندهم ذرة احساس بالمسؤلية ومدرب بارد يبي يفوز على استغلال اخطا الخصم

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