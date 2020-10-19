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«مؤسسة النقد» تحذر من رسائل مشبوهة تستخدم اسمها بهدف الاحتيال

Time منذ 30 دقيقة
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«مؤسسة النقد» تحذر من رسائل مشبوهة تستخدم اسمها بهدف الاحتيال

الرياض (صدى):
حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين، عموم المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.

وكشفت "ساما" أنها رصدت خلال الفترة الماضية عدداً من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف "ساما" ورقابتها؛ وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط إلكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.

وأكدت مؤسسة النقد، أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقاً للنظام. كما تشدد على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يُزعم بأنها صادرةٌ عن المؤسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين؛ لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

وأوضحت "ساما"، أنه حرصاً على سلامة التعاملات المالية وحماية عملاء المؤسسات المالية والمساهمة في مكافحة الجرائم؛ تأمل في أخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.

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أحدث التعليقات

fares
قصيدة في منتصف الجبهه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشا الله تبارك الله ..
القصادي
أتمنا إدارة البلطان تعمل صفقة تبادل أحسن من العابد مثلاً خريبن رايح من الهلال قديه أفضل من العابد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
انين الصمت
خزعبلات الكثير يستخدمها وأنا من سنين ويبدو أن الزهايمر يطل على الدكتور وللسن أحكامه

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