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العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

Time منذ ساعة
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العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة "محصولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني، والتي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد "الفرع"، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.

وبلغ إجمالي ماتم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 13,478,189.23 ريالا بحساباتهم البنكية وذلك لـ 44 مزارعا، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 400,093,093.11 ريالاً لـ 1,437 مزارعاً بكمية 344,045 طناً، كما سيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الاقفال والتدقيق.

وقد بدأت المؤسسة العامة للحبوب باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 19 / 8 / 1441هـ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والقاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن سنوياَ.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
عادي جدا ان تعمل دعايه لنفسها بعد الطلاق مثل غيرها من صاحبات المسيار
علي
خلاص ي فله انت وولدك رسالة وحدة تكفيكك 😊
ابو عمار
الحادث لم يوقف الحركه وانما تجمع الناس بسياراتهم تسببو في ايقاف الحركه المروريه وهذا يحدث دائما عند وقوع حادث تصادم على الطريق علما انه لا يوجد حاجه لتوقف الناس وتعطيل الحركه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه الله يخرب بيتك يا مفتي الجمهوريه الاوردغانيه الخسيسه .. هذه الفتوى المفروض تصدر من قطر لوجود القرضاوي فيها
alwan
سبب هزيمة الاتحاد برونو اوفيني وحمدان الشمراني استهتار لابعد حد وما عندهم ذرة احساس بالمسؤلية ومدرب بارد يبي يفوز على استغلال اخطا الخصم

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