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"المسند" يكشف توقعاته لأجواء المملكة خلال الأيام القادمة

Time منذ 20 دقيقة
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"المسند" يكشف توقعاته لأجواء المملكة خلال الأيام القادمة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة استقرار جوي عام، قد يستمر لبضعة أيام.

وأضاف أن الهدنة مع الغبار امتدت معظم أيام الصيف وما زالت ممتدة حالياً، متوقعاً أن يعود الغبار مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا الموسم، وسيبقى الغبار ينشط بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف القادم.

ونوه المسند بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت عرفات أعلى درجة حرارة، فيما سجلت أبها درجة حرارة صغرى وصلت إلى 10.7 درجة مئوية.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راعية واجب وما تنسى المعرووف ، ام القبعاات المزركشاات .. .. بس الى متى وانا انتظر ..
الملل5
اي شعر الخارجي او الداخلي
ابو محمد 😎 ✍️
واضحه من كثر سنوات العمر .. 273 عا!!!!اام ....؟؟ .. قالوا // ويش دراك انها كذبه قال من كبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم .. الفقر شين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ..........................؟؟

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