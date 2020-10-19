"المسند" يكشف توقعاته لأجواء المملكة خلال الأيام القادمة

الرياض (صدى):
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن تشهد المملكة استقرار جوي عام، قد يستمر لبضعة أيام.
وأضاف أن الهدنة مع الغبار امتدت معظم أيام الصيف وما زالت ممتدة حالياً، متوقعاً أن يعود الغبار مجدداً مع أول حالة مطرية في هذا الموسم، وسيبقى الغبار ينشط بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف القادم.
ونوه المسند بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، حيث سجلت عرفات أعلى درجة حرارة، فيما سجلت أبها درجة حرارة صغرى وصلت إلى 10.7 درجة مئوية.