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بالفيديو.. الشاعر ناصر الفراعنة يرد على القطري «ابن الذيب» بقصيدة تخرسه للأبد

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشاعر ناصر الفراعنة يرد على القطري «ابن الذيب» بقصيدة تخرسه للأبد

ماجد القزيز (صدى):
رد الشاعر السعودي ناصر الفراعنة على الشاعر القطري محمد بن الذيب، بعد تطاوله في قصيدته الركيكة الأخيرة على المملكة وحكام دول الخليج، بقصيدة نارية تلجم لسانه للأبد.

وقال الفراعنة، إن هذا الرجل بن الذيب خان اليد التي امتدت لمساعدته وإخراجه من السجن، في إشارة إلى مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله – التي قام بها وتوسط لإخراجه من السجن قبل أعوام.

وبدأ الفراعنة قصيدته موجها حديثه لابن الذيب قائلا: ياذيل تبقى في عيون العرب ذيل، الخيانة خصلة في ذويكم، يلي بنصف ريال ما نشتريكم، بالوا عليكم لابسين البناطيل، وخلوا حمير الترك تركب عليكم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راعية واجب وما تنسى المعرووف ، ام القبعاات المزركشاات .. .. بس الى متى وانا انتظر ..
الملل5
اي شعر الخارجي او الداخلي
ابو محمد 😎 ✍️
واضحه من كثر سنوات العمر .. 273 عا!!!!اام ....؟؟ .. قالوا // ويش دراك انها كذبه قال من كبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم .. الفقر شين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ..........................؟؟

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