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تراجع أسعار النفط بعد بيانات الاقتصاد الصينى

Time منذ ساعتين
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تراجع أسعار النفط بعد بيانات الاقتصاد الصينى

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.

وكان خام برنت تسليم ديسمبر منخفضا 20 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 42.73 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 40.69 دولار للبرميل، تراجعا 19 سنتا، ويحل أجل العقد غدا الثلاثاء.

كان برنت زاد 0.2 بالمئة الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7 بالمئة، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راعية واجب وما تنسى المعرووف ، ام القبعاات المزركشاات .. .. بس الى متى وانا انتظر ..
الملل5
اي شعر الخارجي او الداخلي
ابو محمد 😎 ✍️
واضحه من كثر سنوات العمر .. 273 عا!!!!اام ....؟؟ .. قالوا // ويش دراك انها كذبه قال من كبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم .. الفقر شين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ..........................؟؟

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