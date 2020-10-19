تراجع أسعار النفط بعد بيانات الاقتصاد الصينى

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين، بعد أن جاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.
وكان خام برنت تسليم ديسمبر منخفضا 20 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 42.73 دولار للبرميل.
وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 40.69 دولار للبرميل، تراجعا 19 سنتا، ويحل أجل العقد غدا الثلاثاء.
كان برنت زاد 0.2 بالمئة الأسبوع الماضي في حين ارتفع غرب تكساس 0.7 بالمئة، بعد تراجع مخزونات النفط الخام ومنتجاته في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.