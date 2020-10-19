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بالفيديو.. المشهد الذي طال انتظاره لإنهاء بؤس كورونا والعودة للحياة الطبيعية

Time منذ 44 دقيقة
Views 1607
بالفيديو.. المشهد الذي طال انتظاره لإنهاء بؤس كورونا والعودة للحياة الطبيعية

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن المشاهد الأولى للقاح "كورونا" الذي تُنتجه شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"

والتي تقوم بإنتاج آلاف الجرعات من اللقاح في بلجيكا.

وأوضحت أن لقاح شركة "فايزر" الذي صنّعت بالفعل مئات الآلاف من الجرعات منه في مصنعها ببلجيكا، يأتي استعداداً لنشره في جميع أنحاء العالم إذا نجحت التجارب السريرية، ويرى المنظمون أنها آمنة وفعالة.

وأشارت أن الشركة تأمل في توفير 100 مليون جرعة هذا العام، منها 40 مليوناً مخصصة للمملكة المتحدة، كما تأمل الشركة إنتاج 1.3 مليار جرعة في عام 2021، وسيحتاج كل مريض يتلقى اللقاح إلى جرعتين، مؤكدة أنه سيُنهي بؤس فيروس كورونا الذي يجتاح الكوكب.

وقال رئيس الشركة في تصريح له إنه من الرائع رؤية القارورة الأولى تخرج من خط التصنيع، لقد ابتسمت ابتسامة هائلة بعد رؤية كل هذا العمل يؤدي في الواقع إلى منتج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
راعية واجب وما تنسى المعرووف ، ام القبعاات المزركشاات .. .. بس الى متى وانا انتظر ..
الملل5
اي شعر الخارجي او الداخلي
ابو محمد 😎 ✍️
واضحه من كثر سنوات العمر .. 273 عا!!!!اام ....؟؟ .. قالوا // ويش دراك انها كذبه قال من كبرهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكون بعونكم .. الفقر شين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا يا شيخه ..........................؟؟

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