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القبض على 4 مقيمِين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض

Time منذ 56 دقيقة
Views 1586
القبض على 4 مقيمِين سجلوا شرائح الاتصال بهويات أشخاص دون علمهم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاثنين ، من القبض على أربعة مقيمِين لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على (أربعة مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، واتخاذهم شقة سكنية وسط مدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

حيث ضبط بداخلها (3620) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات، و (22) جهاز جوال وجهازان لقراءة البصمة، ومجموعة من القصاصات المطبوعة لبصمات أشخاصٍ مجهولين.

وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ابن حزم
ولي الأمر أدرى بحاجة الوطن للأكفاء حفظه الله ورعاه.
ابو محمد 😎 ✍️
فكهم الله من شرهاا ...
ابو محمد 😎 ✍️
فكهم الله من شرهاا ...
فهد العجمي
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ: «يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أَمَّهُ»[1]. اتقى الله ابوه رجل فاضل رحمة الله
ابوموسى
لاتعليق دام صوت المواطن والمشاكل التي يواجهها ليست مسموعه ولا تصل وتزال وهناك من يفكر عنه

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