" الجلد والجري آلاف المرات " طرق مأساوية لتعذيب المعتقلين بكوريا الشمالية

بيونغيانغ (صدى):
سلطت منظمة " هيومن رايتس ووتش " ، في تقريرها اليوم الاثنين، الضوء على التعذيب والإذلال والاعترافات القسرية التي يتعرض لها المعتقلين في النظام القضائي الكوري الشمالي.
ووصفت المنظمة في تقريرها أن كوريا الشمالية تعامل المعتقلين على أنهم " أقل قيمة من الحيوانات " .
وقال شرطي سابق: " إن النظام ينص على عدم تعرض المحتجزين للضرب، لكننا نحتاج إلى اعترافات أثناء التحقيق، لذا يجب ضربهم للحصول على اعتراف " .
كما روى معتقلون سابقون أنهم أُجبروا على البقاء راكعين مكتوفي الرجلَيْن دون حركة، لمدة 16 ساعة متواصلة، وكانوا يُعاقَبون إذا تحركوا، إضافة إلى الضرب بالأحزمة الجلدية وإجبارهم على الركض حول ساحة السجن آلاف المرات.