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" الجلد والجري آلاف المرات " طرق مأساوية لتعذيب المعتقلين بكوريا الشمالية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1541
" الجلد والجري آلاف المرات " طرق مأساوية لتعذيب المعتقلين بكوريا الشمالية

بيونغيانغ (صدى):
سلطت منظمة " هيومن رايتس ووتش " ، في تقريرها اليوم الاثنين، الضوء على التعذيب والإذلال والاعترافات القسرية التي يتعرض لها المعتقلين في النظام القضائي الكوري الشمالي.

ووصفت المنظمة في تقريرها أن كوريا الشمالية تعامل المعتقلين على أنهم " أقل قيمة من الحيوانات " .

وقال شرطي سابق: " إن النظام ينص على عدم تعرض المحتجزين للضرب، لكننا نحتاج إلى اعترافات أثناء التحقيق، لذا يجب ضربهم للحصول على اعتراف " .

كما روى معتقلون سابقون أنهم أُجبروا على البقاء راكعين مكتوفي الرجلَيْن دون حركة، لمدة 16 ساعة متواصلة، وكانوا يُعاقَبون إذا تحركوا، إضافة إلى الضرب بالأحزمة الجلدية وإجبارهم على الركض حول ساحة السجن آلاف المرات.

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أحدث التعليقات

شيخين1
الحقيقة انهم على طول هم اصلا يتناكووبينهم تبادل جسي فملو من بعض وقالو خلنا نجرب القطة هاذي هي نهية الترية الخايسة
شيخين1
الحقيقة انهم على طول هم اصلا يتناكووبينهم تبادل جسي فملو من بعض وقالو خلنا نجرب القطة هاذي هي نهية الترية الخايسة
شيخين1
الحقيقة انهم على طول هم اصلا يتناكووبينهم تبادل جسي فملو من بعض وقالو خلنا نجرب القطة هاذي هي نهية الترية الخايسة
شيخين1
الحقيقة انهم على طول هم اصلا يتناكووبينهم تبادل جسي فملو من بعض وقالو خلنا نجرب القطة هاذي هي نهية الترية الخايسة
اللهو الخفي
والدليل انك حتى انت قاطعتهم يالسبيكه داخل الموضوع ومعلق عليه وكاتب " حتى متابعينكم قاطعوكم " تتعب وانت تقول دلوخ

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