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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
حسبي الله عليه
عنتر فاضي جيبه
الشاهد ان اعلام الهلال نجح واعلام النصر نايم
ابو عمار
طيب
خالد
الله لا يردها وجعلها بالعمى هذى ماوراها غير ضياع وتحريض بنات الناس على التمرد وتجنيس ربعها البنقاليه
ابو عمار
ولماذا تم تعطيل قضايا الميراث ؟ لا اتصور ان في القضيه صعوبه وقانون الميراث معروف للجميع

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