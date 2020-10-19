مقيمة تخلع زوجها السعودي بعد تهديدها بالقتل

جدة (صدى):
انتصرت محكمة الأحوال الشخصية في جدة لمقيمة من جنسية عربية، تقدمت بدعوى ضد زوجها السعودي، الذي أقدم على تعنيفها وتهديدها بالقتل، وحكمت المحكمة بفسخ نكاح الزوجة.
وكانت المحكمة قد استدعت الزوج إلكترونياً لكنه لم يحضر ما اضطرها لإصدار أمر بجلبه بالقوة الجبرية.
وقالت السيدة في دعواها إنها تزوجت بولاية شقيقها داخل قنصلية بلادها كونها أجنبية، وزوجها سعودي، وتسلمت نصف المهر المكتوب في العقد وأنجبت خمسة أطفال.
وأوضحت أن زوجها يضربها ويهددها بالقتل ويحبسها في المنزل وينتزع هاتفها كي لا تقوم بتبليغ أية جهة.
واطلعت المحكمة على تقارير السيدة الطبية التي أفادت بتعرضها للضرب وإصابتها رضوض وكدمات بالرأس، كما تبين أن الزوج لديه سوابق وقضايا مسجلة منها حكم بالسجن لتعاطيه وحيازته الحشيش.