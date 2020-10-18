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بالفيديو..حريق ضخم بمصنع كبريت بالرياض
منذ 42 دقيقة
1636
الرياض (صدى):
إندلع حريق ضخم في مصنع كبريت جنوب الرياض، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وأظهر مقطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب، فيما يباشر الدفاع المدني في الرياض إخماد الحريق.
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أحدث التعليقات
.M.
انا من زمآن وانا انصح واحذر بنفس الوقت لإخواني الأشقاء السوريين لاتعيشوا في تركيا فهي دولة خطرة حاولوا قدر المستطاع الخروج منها والذهاب إلى مكان آمن مثل الإمارات أو كندا المهم بلد يكون فيه عنصر الأمان ممتاز
.M.
أللوم يقع على عاتق الأبوين نعم الأبوين هما السبب في ظهور هذا الأمر المؤلم عدم مراقبة الأبناء يسبب فسادهم وتمردهم
أم شريط أخضر الأماكن
لو الكرة الأرضية عند أماكن الأرضية لأنها سبب إرجاعها
قناة العربية
تراهم بيسجنونهم عايدي لو راحو للفضاء عند الكرة الأرضية بسبب إرجاع الإنتظار
ابو نايف القرني
ملينا صرنا شخاثين عندكم لا وضايف ولا عمل حر ولا شي واخرتها البلد مليان َوضابف ياخي ملينا اهانات من كثر مانطلب اناس اذا اخواني ملو مني وين عاد نروح ونتم جيتو هنا لامقطوعه ولى ضمان لا وكل سنه اجي اجدد ارحمونا ماكلين هوا حسبي الله ونعم الوكيل
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