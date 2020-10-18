مناصب تقلدها رئيس المحكمة العليا " اللحيدان "

نايف السالم (صدى):
صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتعيين الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
ويعتبر اللحيدان أحد القيادات العدلية بالمجلس الأعلى للقضاء؛ حيث تخرج في كلية الشريعة بالرياض سنة 1407هـ، وعُين ملازمًا قضائيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ، وتخرج في المعهد العالي للقضاء سنة 1410هـ.
وعين اللحيدان قاضيًا بالمحكمة المستعجلة بأبها 1411 هـ، ثم عين قاضيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ، كما تولى اللحيدان رئاسة الأمانة العامة للهيئة العامة للمحكمة العليا بالمملكة، حيث تم تسميته عام 2017 عضوًا بالمحكمة العليا بأمر ملكي من خادم الحرمين.