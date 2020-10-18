تعيين لوبيسكو مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة 3 سنوات

ماجد محمد (صدى):
أعلن اتحاد كرة القدم، عن تعيين اللاعب الدولي السابق، الروماني ايوان لوبيسكو مديرًا فنيًا للاتحاد بعقد يمتد لـ 3 سنوات.
وكانت أشارت "صدى" في وقت سابق إلى استعداد لوبيسكو للانتقال إلى الرياض من أجل تسلم مهامه قبل ساعات من الإعلان الرسمي.
ومن جانبه قال لوبيسكو :" سأنتقل إلى الرياض اعتبارًا من الأول من نوفمبر، لا أعرف أحداً منذ أن لعبت في المملكة لمدة ستة أشهر ، في نهاية مسيرتي، وهدفي تطوير كرة القدم السعودية ، وسأكون سعيدًا للقيام بذلك".
وأضاف أنه في الوقت الحالي مهتم بما يدور حول المنتخب الوطني، حيث يسعى لوضع خطة مناسبة.
يجدر الإشارة إلى أن لوبيسكو قدم استقالته من عمله كمدير فني للاتحاد الاوروبي لكرة القدم و سيصل قريباً الى الرياض لبدء مهامه بالمملكة.