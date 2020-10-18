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بالفيديو.. الحداد السعودي الوحيد في طريف يوجه رسالة للشباب 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الحداد السعودي الوحيد في طريف يوجه رسالة للشباب 

طريف (صدى):
روى شاب من طريف يدعى عبدالله العنزي تجربته مع مهنة الحدادة، قائلا إنها مهنة تعتمد على الذوق كأي فن.

وأشار العنزي خلال حواره على قناة " إم بي سي " إلى أن الزبائن يفضلون الحدّاد السعودي، خصوصاً لأعمال الحدادة كالأبواب والشبابيك.

وأوضح العنزي:" بدأت كهاوٍ لمهنة الحدادة، وتدربت وطورت نفسي، والآن أستطيع عمل جميع المشغولات الحديدية مثل الشبابيك والأبواب والسلالم "، ناصحا الشباب بالإقبال على تعلم مهنة الحدادة مثل غيرها من المهن " فيها خيرا كثيرا ".

وأبان أنه المواطن الوحيد في محافظة طريف الذي يعمل في هذه المهنة، بعد سنوات قضاها من التعلم الشخصي والتدريب والتطوير الذاتي لأسرار وفنيات مهنة الحدادة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش الاستغراب ناس تشتري عربيات و ناس ساعات ومن فلوسة ايش المشكلة
نجاة محمد
ربنا يوفقك و يحفظك
ابو محمد 😎 ✍️
موفق خير ...
ابو محمد 😎 ✍️
حسبهم الله ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله البلا في القضاه ليش ما ينجزون

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