" حنان الأحمدي " أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى

نايف السالم (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، حفظه الله، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.
وحازت الدكتورة حنان على العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، حيث تشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.
كما أنها مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007.
ويذكر أن الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى، حيث أنها من أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.