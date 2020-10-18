الأعداد السابقة للصحيفة

" حنان الأحمدي " أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى

Time منذ 20 دقيقة
Views 1530
Comment 1
" حنان الأحمدي " أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى

نايف السالم (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، حفظه الله، أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وحازت الدكتورة حنان على العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، حيث تشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة.

كما أنها مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007.

ويذكر أن الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى، حيث أنها من أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
عدو الخونة
اللهم يا واسع الرحمة واهل المغفرة لك الحمد حمدا يليق بجلالك وكرمك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
فيصل
ال٥٠٠ الف اللي عندي طلب والان ودي أزيده ا

أخر الأخبار

أحمد فقيهي رزق بمولود أسماه "حسين"
أحمد فقيهي رزق بمولود أسماه "حسين"
Time منذ 47 ثانية Views 1018
بالفيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مبنى الشرقية 
بالفيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل نجاته من الموت تحت أنقاض مبنى الشرقية 
Time منذ 7 دقائق Views 1092
" حنان الأحمدي " أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى
" حنان الأحمدي " أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى
Time منذ 20 دقيقة Views 1530
تركي السهلي : النصر لا يمكن أن يتقدم في وجود " فيتوريا "
تركي السهلي : النصر لا يمكن أن يتقدم في وجود " فيتوريا "
Time منذ 24 دقيقة Views 301
اختفاء فتاة تعاني من الصرع بخميس مشيط " فيديو "
اختفاء فتاة تعاني من الصرع بخميس مشيط " فيديو "
Time منذ 27 دقيقة Views 1653
وليد الفراج : أريد أن أوجه رسالة إلى جمهور الهلال على موضوع مشاركته في آسيا وخروجه
وليد الفراج : أريد أن أوجه رسالة إلى جمهور الهلال على موضوع مشاركته في آسيا وخروجه
Time منذ 30 دقيقة Views 417
المتهم بمعاشرة شقيقته التوأم:" أقنعتها بتقليد الأفلام الإباحية "
المتهم بمعاشرة شقيقته التوأم:" أقنعتها بتقليد الأفلام الإباحية "
Time منذ 36 دقيقة Views 714
فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية بعد تعيين الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة في "كبار العلماء"
فضيحة جديدة لـ الجزيرة القطرية بعد تعيين الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة في "كبار العلماء"
Time منذ 50 دقيقة Views 2936
"الهريفي" ينتقد لياقة لاعبي النصر: "ليش فيتوريا يعطيهم إجازة 10 أيام"
"الهريفي" ينتقد لياقة لاعبي النصر: "ليش فيتوريا يعطيهم إجازة 10 أيام"
Time منذ 54 دقيقة Views 1697
هذي اللى زعلت بسبب صديقتها
هذي اللى زعلت بسبب صديقتها
Time منذ 55 دقيقة Views 553