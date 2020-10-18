اختفاء فتاة تعاني من الصرع بخميس مشيط " فيديو "

خميس مشيط (صدى):
اختفت فتاة عمرها 18 عاما تعاني من التشنجات والصرع من منزلها أمس بخميس مشيط.
وقالت وجدان شقيقة وجدان عبر تويتر أن شقيقتها مريضة بالصرع وتعاني من تشنجات تفقدها الوعي، موضحة أنه قبل أسبوع كثف الدكتور العلاج وأصبحت عدوانية.
وأضافت أن الفتاة تغيبت أمس السبت، حيث خرجت من البيت بدون أن يعرف أحد ما ولم تعُد إلى الآن، لافتة إلى أنها في حال لم تأخذ العلاج خلال اليومين القادمة قد تودي بحياتها.
وعن مواصفات شقيقته قالت : " عمرها ١٨ سنة طولها ١٦٠ نحيفة، ترتدي بلوزة سوداء و عباية و نقاب و شنطة وردية و جزمة بيضاء".
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق تحت عنوان #ريماس مفقودة خميس_مشيط، داعين أن تعود لأهلها سالمة.