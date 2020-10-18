"الهريفي" ينتقد لياقة لاعبي النصر: "ليش فيتوريا يعطيهم إجازة 10 أيام"

طلال الغامدي (صدى):
استنكر لاعب النصر السابق فهد الهريفي مستوى لاعبي النصر في مباراة الفتح اليوم، منتقدًا قرارت المدرب البرتغالي فيتوريا.
وقال عبر "تويتر" : "تكلمت كثيير عن الامور الفنية ..بس ياليت أحد من اللي لعب كورة في الادارة ! يجاوبني.. إذا المدرب في الشوط الثاني غير كل الفريق من اجل اللياقة ليش يعطيهم ١٠ ايام إجازة !".
وتابع : "ومعهم بعض الجهلة ..يوم كان الفريق في قطر يقولون أحسن انه عمل تدوير وبعدهم عن الارهاق !".
وخسر النصر بثنائية امام الفتح في أولى مباريات الوصيف في إطار الجولة الأولى من الدوري.