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"الهريفي" ينتقد لياقة لاعبي النصر: "ليش فيتوريا يعطيهم إجازة 10 أيام"

Time منذ 54 دقيقة
Views 1697
"الهريفي" ينتقد لياقة لاعبي النصر: "ليش فيتوريا يعطيهم إجازة 10 أيام"

طلال الغامدي (صدى):
استنكر لاعب النصر السابق فهد الهريفي مستوى لاعبي النصر في مباراة الفتح اليوم، منتقدًا قرارت المدرب البرتغالي فيتوريا.

وقال عبر "تويتر" : "تكلمت كثيير عن الامور الفنية ..بس ياليت أحد من اللي لعب كورة في الادارة ! يجاوبني.. إذا المدرب في الشوط الثاني غير كل الفريق من اجل اللياقة ليش يعطيهم ١٠ ايام إجازة !".

وتابع : "ومعهم بعض الجهلة ..يوم كان الفريق في قطر يقولون أحسن انه عمل تدوير وبعدهم عن الارهاق !".

وخسر النصر بثنائية امام الفتح في أولى مباريات الوصيف في إطار الجولة الأولى من الدوري.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
عدو الخونة
اللهم يا واسع الرحمة واهل المغفرة لك الحمد حمدا يليق بجلالك وكرمك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
فيصل
ال٥٠٠ الف اللي عندي طلب والان ودي أزيده ا

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