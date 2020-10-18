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إيداع نحو مليار و700 مليون معاشات ضمانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

Time منذ ساعة
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إيداع نحو مليار و700 مليون معاشات ضمانية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتمكين والضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك أنه جرى إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي اشتملت على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، مبينًا أنّ المبالغ المودعة في حساباتهم قد بلغت في مجملها 1,697,306,605 ريالات.

حيث أودع 1,402,734,499ريال للمعاشات الضمانية، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192,083,724 ريالا و 102,488,382 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، حيث أودعت تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ لتحسين ظروفهم المعيشية.

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
عدو الخونة
اللهم يا واسع الرحمة واهل المغفرة لك الحمد حمدا يليق بجلالك وكرمك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
فيصل
ال٥٠٠ الف اللي عندي طلب والان ودي أزيده ا

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