أبشر توضح مدى إمكانية التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة

حمود العنزي (صدى):
أوضحت منصة أبشر مدى إمكانية التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة.
وقد تلقت المنصة تساؤل من مواطن تضمن: " لدي عامل خارج المملكة وانتهت إقامته قبل يومين وأبلغني انه مايريد أن يجدد أو يرجع، وحاولت بإجراء تغيب أو إلغاء تأشيرة ولم أتمكن من ذلك"
وردت أبشر على التساؤل قائلة: "لا يمكن التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة من خلال منصة ابشر، يرجى التواصل مع الجوازات لمعرفة الإجراء اللازم".
وتفاعلت الجوازات مع سؤال المواطن حيث قالت:" أنه سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة ، ولاحاجة لمراجعة الإدارة كما كان سابقا".