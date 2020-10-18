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أبشر توضح مدى إمكانية التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1478
أبشر توضح مدى إمكانية التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة

حمود العنزي (صدى):
أوضحت منصة أبشر مدى إمكانية التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة.

وقد تلقت المنصة تساؤل من مواطن تضمن: "‏ لدي عامل خارج المملكة وانتهت إقامته قبل يومين وأبلغني انه مايريد أن يجدد أو يرجع، وحاولت بإجراء تغيب أو إلغاء تأشيرة ولم أتمكن من ذلك"

‏‎وردت أبشر على التساؤل قائلة: "لا يمكن التبليغ عن تغيب العمالة لمن هم خارج المملكة من خلال منصة ابشر، يرجى التواصل مع الجوازات لمعرفة الإجراء اللازم".

وتفاعلت الجوازات مع سؤال المواطن حيث قالت:" أنه سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة ، ولاحاجة لمراجعة الإدارة كما كان سابقا".

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
طيب
عدو الخونة
اللهم يا واسع الرحمة واهل المغفرة لك الحمد حمدا يليق بجلالك وكرمك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
بالتوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
فيصل
ال٥٠٠ الف اللي عندي طلب والان ودي أزيده ا

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