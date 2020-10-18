شاهد.. استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بمصر بعد انتصارات أكتوبر

نايف السالم (صدى):
صدر في مثل هذا اليوم عام 1973م، قرار الملك فيصل بن عبدالعزيز-رحمه الله-، بوقف تصدير البترول إلى أمريكا وهولندا وعدد من الدول الداعمة للكيان الصهيوني في حربه على مصر.
وأوضح مقطع فيديو، توثيق الصحافة العربية والعمالية لقرار الملك فيصل- رحمه الله-؛ والذي أصدره لإجبار القوات الإسرائيلية على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، كما تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح المقطع الذي نشرته "دارة الملك عبدالعزيز" استقبال شعبي تاريخي للملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- بمصر بعد انتصارات أكتوبر.