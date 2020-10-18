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أمر ملكي بتعيين "اللحيدان" رئيسًا للمحكمة العليا و "الغيهب" مستشارًا بالديوان الملكي

Time منذ 32 دقيقة
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أمر ملكي بتعيين "اللحيدان" رئيسًا للمحكمة العليا و "الغيهب" مستشارًا بالديوان الملكي

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، عددًا من الأوامر الملكية، تضمن تعيين / غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وجاءت نص الأوامر الملكية كالتالي:

الأمر الأول..

الرقـــم: أ / 143

التاريـخ: 1 / 3 / 1442 هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

الأمر الثاني..

الرقـــم: أ / 144

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78)

بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين فضيلة الشيخ/ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
فخاار يكسر بعضه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. عيونها تزاوغ ..
خالد
هذا مب انهيار ارضي . هذا غش في اساسات المبنى وطبيعي ينهار .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. قال الذي قاال // للنكد فنوون ..

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