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أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

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أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز " حفظه الله"، أمرًا ملكيًا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.

وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

الرقـــم: أ / 142

التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)

بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 48) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:

1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً ـ. .

2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
فخاار يكسر بعضه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. عيونها تزاوغ ..
خالد
هذا مب انهيار ارضي . هذا غش في اساسات المبنى وطبيعي ينهار .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. قال الذي قاال // للنكد فنوون ..

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