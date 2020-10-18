أمر ملكي بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز " حفظه الله"، أمرًا ملكيًا بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:
الرقـــم: أ / 142
التاريـخ: 1 / 3 / 1442هـ
بعون اللــــه تعالـــــى
نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود
ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90)
بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 137) بتاريخ 8 / 7 / 1391هـ، الصادر بإنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 88) بتاريخ 6 / 3 / 1422هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 48) بتاريخ 3 / 3 / 1438هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم:
1 ـ سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً ـ. .
2-الشيخ/ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.
3-الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
4- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
5- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.
6- الشيخ/ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.
7- الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.
8- الشيخ الدكتور/ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.
9- الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.
10- الشيخ الدكتور/ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.
11- الشيخ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.
12- الشيخ/ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.
13- الشيخ/ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.
14- الشيخ الدكتور/ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.
15- الشيخ الدكتور/ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.
16- الشيخ الدكتور/ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.
17- الشيخ الدكتور/ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.
18- الشيخ الدكتور/ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.
19- الشيخ الدكتور/ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.
20- الشيخ الدكتور/ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.
21- الشيخ الدكتور/ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.
ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.