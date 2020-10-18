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متحدث "مدني الشرقية" يوضح موقف المباني المحيطة بحادث الخبر (فيديو)

Time منذ ساعة
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متحدث "مدني الشرقية" يوضح موقف المباني المحيطة بحادث الخبر (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، موقف المباني المُحيطة بحادث الهبوط الأرضي بالخبر ومدى خطورة ذلك عليها.

وقال المقدم عبدالهادي الشهراني في تصريح له عبر "الإخبارية"، إن المباني المحيطة لا تُبنى إلا وفق مخططات البلديات، وهناك حملات للتأكد من سلامة جميع المباني في الموقع، وفق اختصاص الدفاع المدني.

وتابع أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة والبحث مستمر تحت الأنقاض ولا يزال العمل جاري للكشف عن سبب الحادث"، مشيرًا إلى عدم تلقي الدفاع المدني أي بلاغات عن متغيبين.

وأشار إلى أن مساهمة قوة دعم من فريق البحث والإنقاذ السعودي في عمليات الإنقاذ، مؤكدًا أن هناك خطط عامة للبحث؛ للتأكد من عدم وجود أي شخص تحت الأنقاض.

وعن طول ساعات العمل على الحادث، ذكر أن المساحة كبيرة تصل إلى 40*40 ألف متر مربع، إذ انهارت الأرض على سيارات مكتظة، مضيفًا: " نتحدث عن أنقاض خرسانية وحديد تحتاج إلى حماية الأشخاص الذين يباشرون والأشخاص الذين تحت الأنقاض، وكذلك حماية الموقع من تفاقم الوضع".

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 3 أشخاص، من الهبوط الأرضي، مشيرًا إلى إنه تم إنقاذ شخصين محتجزين من تحت الإنقاض على قيد الحياة وتلقوا العلاج وخرجوا من المستشفى والآن تم إخراج محتجز آخر.

يذكر أنه تم توفير 7 مستشفيات بالإضافة إلى 10 سيارات إسعاف لإنقاذ المحتجزين في الموقع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
فخاار يكسر بعضه ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. .. عيونها تزاوغ ..
خالد
هذا مب انهيار ارضي . هذا غش في اساسات المبنى وطبيعي ينهار .
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. قال الذي قاال // للنكد فنوون ..

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