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توقعات بهبوب رياح مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الغد

Time منذ ساعة
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توقعات بهبوب رياح مصحوبة بارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الغد

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني هبوب رياح متوسطة على عدة مناطق غداً الاثنين.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه: " ‏متوقع يوم غداً الأثنين هبوب رياح متوسطةعلى أجزاء من المنطقة الشرقية ودول الخليج والربع الخالي وشرق نجران ورياح متوسطةعلى شمال شرق مكة وشمال جازان"

 

ونصح الحصيني مرتادي طريق الرياض الشرقية بالسفر فجرا أو في الساعات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى أن الرياح تخف سرعتها، وذلك حفاظا على واجهة السيارات بسبب طبيعة الأرض الرملية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار والتي قد تثير الغبار على الاجزاء الشرقية لمنطقتي مكة والمدينة ،وقد يمتد تأثيرها إلى الاجزاء الساحلية.

وأضافت أن الرياح ستكون مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، وذلك اعتباراً من يوم غداً الاثنين وحتى نهاية الاسبوع الجاري

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أحدث التعليقات

زاير
ماذا قال الشاعر ولد الديب.
يحي
طيبين
يحي
المنطقة جميله جدا واجواءها عليله واهلها كرام يبين جدا لكن المشكله ان بعض المتنزهين يحولون اماكنهم الى مرمى نفايات
ابو وليد
افا يا فريق ابو خرقه هذي آخرتها
واضح*** وصريح***
قالوا: حدث العاقل بما لا يعقـل، فإن صدق ، فلا عقل له . للأسف الشديد،هذا خبر غريب، ولايخلوا من الإثارة..

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