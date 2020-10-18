عدنان جستنية: سعد الشهري مدرب للأولمبي أم للنصر؟

نواف السالم (صدى):
هاجم الناقد الرياضي، عدنان جستنية، مدرب المنتخب الأولمبي سعد الشهري، بعد استبعاده لاعب نادي النصر خالد الغنام من معسكر الدمام في أوائل الشهر الجاري، إثر تعرضه إلى التهاب في الوتر العلوي للعضلة الخلفية في الفخذ الأيمن.
وقال جستنية: " إن صح هذا السبب، المدرب سعد الشهري مدرب للمنتخب الأولمبي أم لنادي النصر؟ يبقى السؤال للإجابة عليه حتى إشعار آخر".
يأتي ذلك بعدما لعب "الغنام" مع فريقه النصر اليوم الأحد في أولى مباراياته بالموسم الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه أمام الفتح.
وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل مع ضيفه منتخب ساحل العاج بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب الأمير محمد بن فهد، في ختام المعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، والذي جاء ضمن إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.