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تفاصيل ضبط 1.3 مليون عبوة من منتجات تجميل وغلق 6 مستودعات

Time منذ 5 دقائق
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تفاصيل ضبط 1.3 مليون عبوة من منتجات تجميل وغلق 6 مستودعات

جدة (صدى):
أدت الجولات الرقابية التي نفّذها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء على مستودعات بمحافظة جدة إلى ضبط نحو 1.3 مليون عبوة منتجات تجميل وإغلاق 6 مستودعات.

وأوضحت "الهيئة" أن أبرز المخالفات التي سجّلتها فرق التفتيش على المستودعات شملت عدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، وتخزين المنتجات في ظروف سيئة ومخالفة للاشتراطات، إضافةً إلى التلاعب في تواريخ الصلاحية وعمليات التعبئة، وتداول منتجات تجميل غير مدرجة لدى الهيئة، وتستكمل "الغذاء والدواء" الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال بالرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".

وكانت "الغذاء والدواء" رصدت 1105 مخالفات وضبطت أكثر من 40 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة خلال النصف الأول من العام الحالي، من خلال 7284 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة.

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أحدث التعليقات

نادر
تبي تقنع ابوخرقة.. ههههه اذا تقول له انا جايب اسيا يرد ويقول انا لعبت مع ريال مدريد.. وش ترجي من كذا عقليه... كأنك تقنع ذباب بأن الزهور افضل من القمامة
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين
ابوبدر
بحقه مافيه شي بلاش. الدفع قبل ال.. ع
الداهيه
ما أخطأك ما كان ليصيبك... كل شيئ بقدر....
ابوبدر
لا الاهلي ولا الشباب تقدموا لاستقطابه. ادخلوهم بالهرجة لاقناع جماهير الاتحاد بان عمر هوساوي مطلوب . لو فيه فايدة ماكان تركه النصر ولا يمكن يخرج من عندهم... 😏. عموما اتمنى لكل لاعب سعودي التوفيق .

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