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نصائح تساعد في تقوية مناعة مرضى السكري من الأطفال "فيديو"

Time منذ 46 دقيقة
Views 1492
نصائح تساعد في تقوية مناعة مرضى السكري من الأطفال "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
يصاب الكثير من الأطفال بمرض السكري في فصل الشتاء ، خاصة الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشر عاما.

وقال الدكتور عبد المعين الأغا عضو هيئة التدريس واستشاري طب الأطفال والسكري بجامعة الملك عبدالعزيز لـ الإخبارية : " هناك علاقة وثيقة بين السكر من النوع الأول والالتهابات الفيروسية ، حيث أن السكر مرض مناعي ذاتي ، لافتا إلى أن الفيروسات لها دور في تحفيز المناعة الذاتية ، وبالتالي الجهاز المناعي يهاجم نفسه بنفسه مما يسبب مرض السكر ".

 

وأشار الأغا إلى أن هناك عدة أنواع للسكر من أشهرها النوع الأول الذي يحدث للأطفال ، والمعتمد علاجه علي الأنسولين ، والنوع الثاني يحدث في الكبار وهو لا يعتمد علي الأنسولين .

ونصح الاستشاري بتناول التطعيمات ضد الالتهابات الفيروسية ، وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي للوقاية من مرض السكري، مشددا علي ضرورة تناول الطفل للأنسولين وتغيير نمط الحياة بنمط صحي عند إصابته بالسكر .

وأكد على ضرورة أن يتضامن الغذاء مع الدواء ، حيث أن الأنسولين وحده لا يكفي ، فالغذاء يلعب دور هام لمريض السكر فلابد أن يكون غذاء صحي ، موجها بالابتعاد عن الوجبات السريعة والأغذية والمشروبات الغازية.

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أحدث التعليقات

نادر
تبي تقنع ابوخرقة.. ههههه اذا تقول له انا جايب اسيا يرد ويقول انا لعبت مع ريال مدريد.. وش ترجي من كذا عقليه... كأنك تقنع ذباب بأن الزهور افضل من القمامة
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين
ابوبدر
بحقه مافيه شي بلاش. الدفع قبل ال.. ع
الداهيه
ما أخطأك ما كان ليصيبك... كل شيئ بقدر....
ابوبدر
لا الاهلي ولا الشباب تقدموا لاستقطابه. ادخلوهم بالهرجة لاقناع جماهير الاتحاد بان عمر هوساوي مطلوب . لو فيه فايدة ماكان تركه النصر ولا يمكن يخرج من عندهم... 😏. عموما اتمنى لكل لاعب سعودي التوفيق .

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