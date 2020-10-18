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وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

Time منذ 38 دقيقة
Views 1450
وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وتضمنت الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: كبير التقنيين الطبيين (عدد 4 وظائف/ الرياض)، أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض)، مشرف جمع العينات (الرياض)، مشرف المختبر الطبي (الرياض)، مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض).

بالإضافة إلى أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض)، فني مختبر (الرياض)، رئيس المخاطر المالية والاستراتيجية والحوكمة (الرياض)، رئيس الامتثال التنظيمي (الرياض)، رئيس امتثال العقود (الرياض)، رئيس تمريض/ المبنى الطبي الشمالي (جدة).

للتقديم: هنا

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أحدث التعليقات

نادر
تبي تقنع ابوخرقة.. ههههه اذا تقول له انا جايب اسيا يرد ويقول انا لعبت مع ريال مدريد.. وش ترجي من كذا عقليه... كأنك تقنع ذباب بأن الزهور افضل من القمامة
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين
ابوبدر
بحقه مافيه شي بلاش. الدفع قبل ال.. ع
الداهيه
ما أخطأك ما كان ليصيبك... كل شيئ بقدر....
ابوبدر
لا الاهلي ولا الشباب تقدموا لاستقطابه. ادخلوهم بالهرجة لاقناع جماهير الاتحاد بان عمر هوساوي مطلوب . لو فيه فايدة ماكان تركه النصر ولا يمكن يخرج من عندهم... 😏. عموما اتمنى لكل لاعب سعودي التوفيق .

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