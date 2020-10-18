وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.
وأوضحت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.
وتضمنت الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: كبير التقنيين الطبيين (عدد 4 وظائف/ الرياض)، أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض)، مشرف جمع العينات (الرياض)، مشرف المختبر الطبي (الرياض)، مشرف وحدة علم الخلايا (الرياض).
بالإضافة إلى أخصائي العلاج بالأشعة (الرياض)، فني مختبر (الرياض)، رئيس المخاطر المالية والاستراتيجية والحوكمة (الرياض)، رئيس الامتثال التنظيمي (الرياض)، رئيس امتثال العقود (الرياض)، رئيس تمريض/ المبنى الطبي الشمالي (جدة).
للتقديم: هنا