الأعداد السابقة للصحيفة

الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي

Time منذ 8 دقائق
Views 1221
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي

نواف السالم (صدى):
يتولي طاقم تحكيم سعودي مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل اتحاد كرة القدم, والتي يستطيع من خلالها الفريق المضيف طلب حكام أجانب.

وانتهت المهلة المحددة، الخميس الماضي دون التقدم بطلب طاقم تحيكم أجنبي من قبل الاتحاد".

وذكرت تقارير صحفية أن الحكام "تركي الخضير، ومحمد الهويش، وشكري الحنفوش" أبرز المرشحين لقيادة الديربي, والذي سيقام يوم السبت 31 اكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأضافت التقارير أن النادي الأهلي على ثقة في الحكام المحليين القادرين على قيادة المباراة بشكلٍ جيد.

صافرة محلية لإدارة مباراة الاتحاد والأهلي

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

أخر الأخبار

طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
Time منذ دقيقتين Views 59
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
Time منذ 4 دقائق Views 1080
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
Time منذ 8 دقائق Views 1151
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
Time منذ 8 دقائق Views 181
مسنة حاست الزواج عيهم
مسنة حاست الزواج عيهم
Time منذ 8 دقائق Views 167
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
Time منذ 8 دقائق Views 1221
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 9 دقائق Views 191
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1420
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
Time منذ 23 دقيقة Views 1411
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 46 دقيقة Views 308