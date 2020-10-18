الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي

نواف السالم (صدى):
يتولي طاقم تحكيم سعودي مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة من قبل اتحاد كرة القدم, والتي يستطيع من خلالها الفريق المضيف طلب حكام أجانب.
وانتهت المهلة المحددة، الخميس الماضي دون التقدم بطلب طاقم تحيكم أجنبي من قبل الاتحاد".
وذكرت تقارير صحفية أن الحكام "تركي الخضير، ومحمد الهويش، وشكري الحنفوش" أبرز المرشحين لقيادة الديربي, والذي سيقام يوم السبت 31 اكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وأضافت التقارير أن النادي الأهلي على ثقة في الحكام المحليين القادرين على قيادة المباراة بشكلٍ جيد.