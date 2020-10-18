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فان دايك يورط ليفربول لنهاية الموسم

Time منذ ساعة
Views 1635
فان دايك يورط ليفربول لنهاية الموسم

وكالات (صدى):
ورط فان دايك نادي ليفربول بعد إصابته الخطيرة التي تهدد بابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم .

وكان فان دايك تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وإيفرتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال ريتشارد كيز، مقدم البرامج الإنجليزي، إن هناك احتمالية الإصابة فان دايك صخرة ليفربول بالرباط الصليبي والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لسبعة أو ثمانية أشهر.

وسيعلن النادي الإنجليزي خلال الساعات القادمة عن التشخيص الرسمي للإصابة، ومن جانبه صرح يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي تعليقًا على إصابة فان دايك:"لا أعرف حجم الإصابة لكنها ليست جيدة".

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أحدث التعليقات

نادر
تبي تقنع ابوخرقة.. ههههه اذا تقول له انا جايب اسيا يرد ويقول انا لعبت مع ريال مدريد.. وش ترجي من كذا عقليه... كأنك تقنع ذباب بأن الزهور افضل من القمامة
ابن حزم
اللهم أرفع عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين
ابوبدر
بحقه مافيه شي بلاش. الدفع قبل ال.. ع
الداهيه
ما أخطأك ما كان ليصيبك... كل شيئ بقدر....
ابوبدر
لا الاهلي ولا الشباب تقدموا لاستقطابه. ادخلوهم بالهرجة لاقناع جماهير الاتحاد بان عمر هوساوي مطلوب . لو فيه فايدة ماكان تركه النصر ولا يمكن يخرج من عندهم... 😏. عموما اتمنى لكل لاعب سعودي التوفيق .

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