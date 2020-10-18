فان دايك يورط ليفربول لنهاية الموسم

وكالات (صدى):
ورط فان دايك نادي ليفربول بعد إصابته الخطيرة التي تهدد بابتعاده عن الملاعب حتى نهاية الموسم .
وكان فان دايك تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وإيفرتون أمس السبت في الدوري الإنجليزي.
وقال ريتشارد كيز، مقدم البرامج الإنجليزي، إن هناك احتمالية الإصابة فان دايك صخرة ليفربول بالرباط الصليبي والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لسبعة أو ثمانية أشهر.
وسيعلن النادي الإنجليزي خلال الساعات القادمة عن التشخيص الرسمي للإصابة، ومن جانبه صرح يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي تعليقًا على إصابة فان دايك:"لا أعرف حجم الإصابة لكنها ليست جيدة".