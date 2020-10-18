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العسيري: إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر (فيديو)

Time منذ 48 دقيقة
Views 1541
العسيري: إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر (فيديو)

المدينة المنورة (صدى):
قال جمعان العسيري المتحدّث الرسمي لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أنه تم تجنيد 1700 موظف وموظفة و 4000 عامل وعاملة لتهيئة المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزائرين.

وأوضح العسيري خلال المؤتمر الصحفي لمستجدّات فيروس كورونا الجديد، اليوم الأحد ان المسجد النبوي يُعقَّم 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، مضيفا أن الروضة الشريفة وممر باب السلام يعقم عن طريق "الأوزون" والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين.

وأكد العسيري أنّ الوكالة أعدّت خطة متكاملة لتواكب المرحلة الحالية تتكوّن من 4 محاور

‏وأضاف متحدث المسجد النبوي: إنه سيتم إغلاق ‎المسجد النبوي بعد صلاة العشاء ويفتح قبل صلاة الفجر بساعة للقيام بالإجراءات الاحترازية والتعليم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

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