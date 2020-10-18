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لوبيسكو يكشف عن خطته بعد تعيينه مديرا فنيا لاتحاد القدم

Time منذ 56 دقيقة
Views 1643
لوبيسكو يكشف عن خطته بعد تعيينه مديرا فنيا لاتحاد القدم

نواف السالم (صدى):
عين اللاعب الدولي السابق يونوت لوبيسكو مديرا فنيا للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقع عقدا مدته ثلاث سنوات.

وقال لوبيسكو :" سأنتقل إلى الرياض اعتبارًا من الأول من نوفمبر، لا أعرف أحداً منذ أن لعبت في المملكة لمدة ستة أشهر ، في نهاية مسيرتي، وهدفي تطوير كرة القدم السعودية ، وسأكون سعيدًا للقيام بذلك. "

‏وأضاف أنه في الوقت الحالي مهتم بما يدور حول المنتخب الوطني لبضعة أشهر ، لوضع خطة مناسبة.

وأكد لوبيسكو:" من الضروري إجراء تقييم أولاً لمعرفة اللاعبين والمدربين والمنتخبات الوطنية ، كما سيأتي أشخاص مهمون جدد في فريق التطوير الذي يتم بناؤه ".

يجدر الإشارة إلى أن لوبيسكو قدم استقالته من عمله كمدير فني للاتحاد الاوروبي لكرة القدم و سيصل قريباً الى الرياض لبدء مشروع جديد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

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