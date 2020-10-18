لوبيسكو يكشف عن خطته بعد تعيينه مديرا فنيا لاتحاد القدم

نواف السالم (صدى):
عين اللاعب الدولي السابق يونوت لوبيسكو مديرا فنيا للاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث وقع عقدا مدته ثلاث سنوات.
وقال لوبيسكو :" سأنتقل إلى الرياض اعتبارًا من الأول من نوفمبر، لا أعرف أحداً منذ أن لعبت في المملكة لمدة ستة أشهر ، في نهاية مسيرتي، وهدفي تطوير كرة القدم السعودية ، وسأكون سعيدًا للقيام بذلك. "
وأضاف أنه في الوقت الحالي مهتم بما يدور حول المنتخب الوطني لبضعة أشهر ، لوضع خطة مناسبة.
وأكد لوبيسكو:" من الضروري إجراء تقييم أولاً لمعرفة اللاعبين والمدربين والمنتخبات الوطنية ، كما سيأتي أشخاص مهمون جدد في فريق التطوير الذي يتم بناؤه ".
يجدر الإشارة إلى أن لوبيسكو قدم استقالته من عمله كمدير فني للاتحاد الاوروبي لكرة القدم و سيصل قريباً الى الرياض لبدء مشروع جديد مع الاتحاد السعودي لكرة القدم .