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صورة قديمة للحرم المكي
منذ 52 دقيقة
491
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12
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