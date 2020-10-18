الأعداد السابقة للصحيفة

‏إقرار قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

Time منذ ساعة
Views 1496
‏إقرار قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية

الرياض (صدى):
أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، اليوم الأحد، عن صدور أمر ملكي يقضي بالموافقة على قواعد الاختصاص المكاني للجان المنازعات المصرفية، ولجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وذلك في خطوة تأتي من منطلق حرص القيادة - حفظها الله - على التخفيف وتسريع الإجراءات على المتقاضين أمام تلك اللجان.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لها، أن تلك القواعد تضمنت أحكاماً تتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوى التي تُقام من المدعي من غير الجهة المصرفية أو التمويلية ضد المصرف أو شركة التمويل، بحيث يمكن للعميل (المدعي) إقامة دعواه في محل إقامته.

وأضافت إلى أنه كذلك الحال حينما تقام الدعوى من الجهة المصرفية أو التمويلية ضد عميلها (المدعى عليه) من غير الجهة المصرفية أو التمويلية، بحيث تُنظر الدعوى في محل إقامة العميل. كما تضمنت القواعد الاختصاص المكاني للدعاوى التي يكون أطرافها جهة مصرفية أو تمويلية، بحيث يكون الاختصاص بنظر الدعوى في محل إقامة المدعى عليه.

وقالت الأمانة العامة، أن القواعد حددت نطاق الاختصاص المكاني لدائرة (أو دوائر) اللجان المختصة في كلٍ من مدينة الرياض، والدمام، ومحافظة جدة، بحيث تتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في مدينة الرياض النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة الرياض، ومنطقة القصيم، ومنطقة حائل، ومنطقة الجوف.

وتتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في مدينة الدمام النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود المنطقة الشرقية، ومنطقة الحدود الشمالية، فيما تتولى دائرة (أو دوائر) اللجنة المختصة في محافظة جدة النظر في الدعوى التي يكون نطاق اختصاصها المكاني في حدود منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة الباحة، ومنطقة عسير، ومنطقة نجران، ومنطقة جازان.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

أخر الأخبار

طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
Time منذ دقيقة Views 35
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
Time منذ 4 دقائق Views 1067
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
Time منذ 7 دقائق Views 1133
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
Time منذ 7 دقائق Views 167
مسنة حاست الزواج عيهم
مسنة حاست الزواج عيهم
Time منذ 8 دقائق Views 156
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
Time منذ 8 دقائق Views 1199
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 8 دقائق Views 175
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
Time منذ 22 دقيقة Views 1404
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 46 دقيقة Views 308