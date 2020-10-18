الأعداد السابقة للصحيفة

«مؤسسة النقد» تصرح لـشركتي تقنية مالية لتقديم حلول الدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية

Time منذ ساعة
Views 1577
«مؤسسة النقد» تصرح لـشركتي تقنية مالية لتقديم حلول الدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، عن التصريح لشركتين متخصصتين في مجال التقنية المالية، وهما: شركة تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات Tabby، وشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات Tamara.

وأوضحت المؤسسة، أن ذلك للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضما بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها من قبل المؤسسة في الدفعات السابقة ليصبح إجمالي عدد الشركات 32 شركة.

وأشارت "ساما"، إلى أن الشركتين سبق أن تقدمتا بطلب الانضمام إلى البيئة التجريبية التشريعية خلال فترة التقديم الثانية من عام 2019م، وتمت الموافقة بعد دراسة طلب الشركتين واستيفائهما الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة.

وأكدت "مؤسسة النقد" أن قبول خدمة حلول الدفع الآجل للمتاجر الإلكترونية (Buy now –Pay later) في البيئة التجريبية التشريعية للمؤسسة أتى ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى دعم التجارة الإلكترونية، وتعزيز وتنويع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة بالقطاع المالي، والدفع نحو التحول الرقمي بما يتوافق مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وكذلك لرفع مستوى الشمول المالي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

أخر الأخبار

طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
طفلة تُنجب سفاحًا من شقيقها التوأم 
Time منذ دقيقة Views 30
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
مؤشرات تدل على تعطُّل نظام التبريد بالسيارة
Time منذ 3 دقائق Views 1067
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
طليقة وائل كفوري تعتذر وتطلب السماح
Time منذ 7 دقائق Views 1133
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
تصرف غريب من فتاة امام صديقتها
Time منذ 7 دقائق Views 167
مسنة حاست الزواج عيهم
مسنة حاست الزواج عيهم
Time منذ 8 دقائق Views 156
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
الاتحاد لم يتقدم بطلب حكام أجانب لمواجهة الديربي
Time منذ 8 دقائق Views 1199
امحق خيال
امحق خيال
Time منذ 8 دقائق Views 175
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
بالفيديو.. " العجلان " يكشف حقيقة تأثير مقاطعة المنتجات التركية على اقتصاد المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1375
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
بالفيديو.. متحدث الصحة: هناك حالات أصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى
Time منذ 22 دقيقة Views 1404
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 45 دقيقة Views 308