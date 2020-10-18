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متحدث الصحة يُحدد 5 أمور يجب التقيد بها لمواجهة كورونا

Time منذ ساعة
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متحدث الصحة يُحدد 5 أمور يجب التقيد بها لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
أوصى المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، بخمسة أمور تجعلنا في مأمن صحي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح متحدث الصحة في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات الجائحة في المملكة، أن الأمور الخمسة هي " لبس الكمامة، ترك مسافة آمنة، غسل اليدين باستمرار، التقيد بالبروتوكولات المعتمدة، إجراء الفحص عند مخالطة مصاب أو الشعور بأي أعراض".

وأشار إلى أن "حِفظُ الله سبحانه ثم تقيد المجتمعات بالاشتراطات، هما من سيكفلان حماية المجتمعات من أي موجات جديدة، مشددًا على أن عدم تقيد المجتمعات بالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى عودة انتشار الوباء.

وأعلن الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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«الصحة»: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يديم السعاده. يا
سلسبيل
لا حول الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم
الداهيه
صدق الداهيه بالتعليق السابق لما قال به اصابات...؟
ع. س. ع
هذي المشكلة انة صف خامس ومشلعكم ولا عب في حسبتكم وعندة 7 بطولات آسيوية و60 بطولة مجتمعة وازيدك من الشعر بيت محمد الشلهوب عندة 35 بطولة وناديك الفقر عندة 24 بطولة
لاشئث
راتب شهر يساوي راتب سنة كاملة لموظف على المرتبة 12

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