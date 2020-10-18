اليونان: الخطوات التركية في بحر إيجة تعرض الأرواح البشرية للخطر

أثينا (صدى):
علقت وزارة الخارجية اليونانية على إعلان تركيا منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجة، مبينة أن الخطوات التركية تحدث مزيد من الفوضى.
وأوضحت الخارجية اليونانية أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر، لافتة إلى أن قرار أنقرة يُضاف إلى "قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في الفترة الأخيرة".
وأشارت الخارجية اليونانية إلى أن الإجراءات التركية ستتعارض مرة أخرى مع الشرعية الدولية.
كان متحدث باسم الحكومة اليونانية قد أكد في وقت سابق، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان