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اليونان: الخطوات التركية في بحر إيجة تعرض الأرواح البشرية للخطر

Time منذ 6 دقائق
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اليونان: الخطوات التركية في بحر إيجة تعرض الأرواح البشرية للخطر

أثينا (صدى):
علقت وزارة الخارجية اليونانية على إعلان تركيا منطقة بحث وإنقاذ جديدة في بحر إيجة، مبينة أن الخطوات التركية تحدث مزيد من الفوضى.

وأوضحت الخارجية اليونانية أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية توضح أن تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر، لافتة إلى أن قرار أنقرة يُضاف إلى "قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وهي مزاعم مسؤولة عن التصعيد في الفترة الأخيرة".

وأشارت الخارجية اليونانية إلى أن الإجراءات التركية ستتعارض مرة أخرى مع الشرعية الدولية.

كان متحدث باسم الحكومة اليونانية قد أكد في وقت سابق، إن بلاده لن تشارك في محادثات استكشافية مع تركيا طالما بقيت سفينة التنقيب التركية "أوروتش ريس" في مياه الجرف القاري لليونان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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