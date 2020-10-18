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«الصحة»: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 25 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 373 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 328,538 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 20 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5185 حالة.

‏وفي السياق نفسه، سجلت منطقة المدينة المنورة اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بـ ٧٣ إصابة جديدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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