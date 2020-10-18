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كشف طبيعة إصابة راموس وموقفه من مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

Time منذ 21 دقيقة
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كشف طبيعة إصابة راموس وموقفه من مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة

وكالات (صدى):
تحدثت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن طبيعة إصابة سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي ريال مدريد، وموقفه من المشاركة في مباراة فريقه ضد برشلونة، بكلاسيكو الليجا الإسبانية.

وأكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز خلال برنامج الشيرنجيتو الإسباني، المقرب من نادي العاصمة، أن اللاعب اجتاز فحوصات الأشعة الطبية بنجاح، موضحا أن راموس سيحصل على علاج سريع، يجعله قادرًا على اللحاق بمباراة فريقه أمام شاختار الأوكراني، في دوري أبطال أوروبا.

واضاف أن راموس سيكون في أتم الجاهزية البدنية، للمشاركة أساسيًا في تشكيل المدير الفني زين الدين زيدان الذي سيدفع به ضد برشلونة في الكلاسيكو، السبت القادم.

في وقت سابق، تعرض راموس إلى ضربة قوية في ركبته اليسرى، شعر على إثرها بآلام قوية، لكن إخراجه من المباراة، كان بهدف احترازي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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