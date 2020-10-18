شاهد.. «أغويرو» متهم بـ «التحرش» بالحكمة ويفلت من العقوبة

وكالات (صدى):
شهد لقاء آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، موقف غريب من لاعب آرسنال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، تجاه الحكمة المُساعدة، بعدما وضع يده على كتفها؛ إذ تم اتهامه بالتحرش بها.
وأكدت تقارير إنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يتخذ أي إجراء بشأن الواقعة، إذ أنه تم تفهمها، كما أن لم تشير إلى الواقعة مع حكم الساحة ولم يكتبها هو في تقرير المباراة.
وكان آرسنال قد خسر من السيتي بهدف دون رد، سجله رحيم سترلينغ، فيما شهد الشوط الأول قيام "أغويرو" بالاعتراض على قرار الحكمة بشأن احتساب رمية تماس ضد فريقه ودخل في نقاش معها قبل أن يضع يده على كتفها.
يشار إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تنص على أن اللاعب الذي يلمس حكم المباراة يمكنه أن يتلقى بطاقة صفراء أو حمراء.