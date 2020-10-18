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شاهد.. «أغويرو» متهم بـ «التحرش» بالحكمة ويفلت من العقوبة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1761
شاهد.. «أغويرو» متهم بـ «التحرش» بالحكمة ويفلت من العقوبة

وكالات (صدى):
شهد لقاء آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، موقف غريب من لاعب آرسنال الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، تجاه الحكمة المُساعدة، بعدما وضع يده على كتفها؛ إذ تم اتهامه بالتحرش بها.

وأكدت تقارير إنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يتخذ أي إجراء بشأن الواقعة، إذ أنه تم تفهمها، كما أن لم تشير إلى الواقعة مع حكم الساحة ولم يكتبها هو في تقرير المباراة.

وكان آرسنال قد خسر من السيتي بهدف دون رد، سجله رحيم سترلينغ، فيما شهد الشوط الأول قيام "أغويرو" بالاعتراض على قرار الحكمة بشأن احتساب رمية تماس ضد فريقه ودخل في نقاش معها قبل أن يضع يده على كتفها.

يشار إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، تنص على أن اللاعب الذي يلمس حكم المباراة يمكنه أن يتلقى بطاقة صفراء أو حمراء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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