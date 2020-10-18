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ارتفاع مطالبات بإزالة العلم التركي من المطاعم بالمملكة

Time منذ 53 دقيقة
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ارتفاع مطالبات بإزالة العلم التركي من المطاعم بالمملكة

الرياض (صدى):
علت مطالبات من المواطنين بإزالة العلم التركي من المطاعم في المملكة، اليوم الأحد، بعد حملة لمقاطعة البضائع التركية بالمملكة نظرا للخلافات السياسية والانتهاكات التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته ضد الشعوب العربية.

ودشن المغردون هاشتاج "إزالة العلم التركي"، مطالبين بعرض مواد بالقانون تمنع رفع الأعلام الأجنبية إلا على البعثات الدبلوماسية وفي المناسبات الرسمية، فيما طالب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة على مدار الأسبوع الماضي، بمقاطعة البضائع التركية نظرا لسلوك أنقرة الذي تعتبره الحكومة مزعزعا للاستقرار.

وأكد أحد المغردين، إن أعلام الدول لا ترفع في غير مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها فكيف برفع أعلام دول معادية، لافتًا إلى أن ما نراه من مظاهر رفع العلم التركي هو عبث وفوضى ينبغي أن تتوقف بقوة النظام.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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