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«فتى الزرقاء» يدفع الأمن للقبض على 100 مطلوب

Time منذ 58 دقيقة
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«فتى الزرقاء» يدفع الأمن للقبض على 100 مطلوب

عمان (صدى):
على خلفية جريمة تعذيب فتى الزرقاء البشعة، ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على نحو مائة مطلوب ومشتبه بهم في قضايا ترويح مواطنين وفرض إتاوات.

وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، أنه تم القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين جميعهم.

وأشار إلى أن وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه بعد قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل.

يذكر أن الأردن ضج غضبًا خلال الأيام الماضية بعد قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمان.

وأطاحت الشرطة الأردنية، بالمتورط الرئيسي في الاعتداء على الفتى وخمسة أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب طيب ..
سلسبيل
منك لله حسبي الله فيك على الي عملته بالاختيار وفي عيالك الي المفروض تكون انت اهم شي في حياتهم الاهل بتعبو اربعين خمسين سنه علينا عشان يوم مت يكبروا يلاقونا مو يلاقو الخدم يالله رحمتك ولطفك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على فضله ومنه ، والحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يارب يا ارحم الراحمين .. آمين ..
احمدتو الامل بالله
ابووليد جعله في خرقك ان شاء الله يازعيقي وانت ياهاش باش النصر بطل تسعة دوري محلي قبل المناطق و8للمناطق غصبا عنك قبل ماتنولد ياحفاظة
وافي
هذي نكتة ولا وششششش هههههههههههه العكس الصحيح

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