«فتى الزرقاء» يدفع الأمن للقبض على 100 مطلوب

عمان (صدى):
على خلفية جريمة تعذيب فتى الزرقاء البشعة، ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على نحو مائة مطلوب ومشتبه بهم في قضايا ترويح مواطنين وفرض إتاوات.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن، أنه تم القبض على 97 مطلوبا ومشبوهاً من بينهم خمسة من المصنفين بالخطرين جدا، مشددًا على استمرار الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين جميعهم.
وأشار إلى أن وفاة أحد المطلوبين لدى محاولة رجال الأمن القبض عليه بعد قيامه بإلقاء نفسه من شرفة المنزل.
يذكر أن الأردن ضج غضبًا خلال الأيام الماضية بعد قيام مجموعة من أصحاب السوابق ببتر يدي فتى أردني يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه للثأر من والده في محافظة الزرقاء بشمال شرق عمان.
وأطاحت الشرطة الأردنية، بالمتورط الرئيسي في الاعتداء على الفتى وخمسة أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة.
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