كومان يحسم ضم ديباي لبرشلونة في يناير

وكالات (صدى):
كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رونالد كومان، أنه سيحسم التعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب هولندا ممفيس ديباي في يناير.
وقال كومان في تصريحات إعلامية: "سأحاول التعاقد مع ديباي في يناير، هذا احتمال كبير أن يكون في برشلونة.. لكن ما يمنعني هو الوضع المالي الحالي للنادي في يناير، دعونا ننتظر ونرى ماذا سيحدث".
وتابع: " ممفيس لاعب رائع ويتمتع بصفات فنية نفتقر إليها في الفريق خاصة أنه يتميز في العمق الهجومي".
وأضاف: "تحدثت مع ديباي عن طموحاتي مع الفريق، كان كل شيء جاهزًا تقريبًا للتوقيع معه لكن نظرًا لقواعد الدوري الإسباني، علمنا أنه يتعين علينا بيع أحد اللاعبين أولًا، في النهاية لم يحدث ذلك، كان أمرًا سيئًا جدًا ".